

Билеты на матч между баскетбольными сборными Грузии и Дании уже поступили в продажу

03.02.2025 16:34





Сборная Грузии по баскетболу проведет домашний матч отборочного раунда чемпионата Европы по баскетболу FIBA EuroBasket против Дании 21 февраля на «Тбилиси Арена». Встреча начнется в 20:50. Прямую трансляцию матча будет вести Первый канал Грузии.



Билеты на матч поступили в продажу 3 февраля на сайте http://tkt.ge.



Зрителям предлагаются билеты различных категорий, стоимость которых варьируется от 25 до 110 лари.



• Второй ярус: билеты по 25, 40, 60 лари.



• Первый ярус: билеты по 75 и 110 лари.



Национальная федерация баскетбола Грузии призывает болельщиков приходить на игру за 2 часа до её начала. Двери «Тбилиси Арена» откроются для зрителей в 19:00.







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