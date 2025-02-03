Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Билеты на матч между баскетбольными сборными Грузии и Дании уже поступили в продажу


03.02.2025   16:34


Сборная Грузии по баскетболу проведет домашний матч отборочного раунда чемпионата Европы по баскетболу FIBA EuroBasket против Дании 21 февраля на «Тбилиси Арена». Встреча начнется в 20:50. Прямую трансляцию матча будет вести Первый канал Грузии.

Билеты на матч поступили в продажу 3 февраля на сайте http://tkt.ge.

Зрителям предлагаются билеты различных категорий, стоимость которых варьируется от 25 до 110 лари.

• Второй ярус: билеты по 25, 40, 60 лари.

• Первый ярус: билеты по 75 и 110 лари.

Национальная федерация баскетбола Грузии призывает болельщиков приходить на игру за 2 часа до её начала. Двери «Тбилиси Арена» откроются для зрителей в 19:00.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна