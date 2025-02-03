

Школьные оценки будут иметь влияние на результаты национальных экзаменов

03.02.2025 17:22





Школьные оценки будут иметь влияние на результаты национальных экзаменов. Правительство планирует проработать эту инициативу и реализовать ее в ближайшие годы. Об этом говорится в «Государственной программе на 2025–2028 годы».



Напомним, что инициатива была озвучена в 2023 году теперь уже бывшим министром образования Георгием Амилахвари. По его словам, школьная успеваемость станет одной из альтернатив государственным экзаменам в вузах. В 2024 году Амилахвари покинул свой пост, и обсуждение этого вопроса временно прекратилось, однако «Грузинская мечта» возродила этот вопрос в своей правительственной программе на 2025–2028 годы.



«Впервые в образовательном пространстве будет обеспечен учет успеваемости в школе для продолжения обучения в высших учебных заведениях, что повысит значимость общего образования и поднимет престиж школы. Кроме того, будет проведена общенациональная оценка академических достижений учащихся», — говорится в программе.



Эксперт в области образования Симон Джанашия в интервью palitravideo.ge поясняет, что процесс приема в вузы должен быть свободен от субъективных влияний, и с учетом этого грузинская система образования не готова к переходу на национальную систему оценок. По его словам, проект — это перспектива на будущее.



По его оценке, зачисление студентов на основе школьных оценок пойдет на пользу только репетиторам, что также создаст недружелюбную обстановку и нездоровую конкуренцию среди студентов, хотя подобная практика существует в ведущих вузах Европы и Америки.



«Чем больше критериев будет при поступлении в университет, тем он будет справедливее». Школы не показывают одинаковых результатов. Чем беднее район, в котором находится школа, тем хуже ее результаты. «Вот почему важно принимать во внимание не только академическую часть, то есть школьные оценки или результаты вступительных экзаменов в университет, но и, например, усилия, в какой среде придется учиться, чтобы достичь тех или иных результатов», - заявляет Джанашия.





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