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Задержанный на акции против закона об иноагентах Георгий Окмелашвили приговорен к 5 годам тюрьмы
03.02.2025 17:30
Задержанный на акции протеста против российского аналога закона об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния») Георгий Окмелашвили приговорен к 5 годам тюрьмы. Решение вынес судья Георгий Гелашвили.
Окмелашвили пропел «цирковой марш», который подхватили и присутствующие в зале. Судья потребовал соблюдать общественный порядок, поскольку сторона защиты намерена отправить дело в ЕСПЧ и, по его словам, заслушать пояснения входит в ее же интересы.
По словам самого Георгия Окмелашвили, судья принял решение, исходя из фактических доказательств по делу.
«Советский цирк», — заявил осужденный.
Обвинение было предъявлено по части 1 прима статьи 353-ей УК Грузии, подразумевающей нападение на сотрудника полиции во время исполнения им служебных обязанностей.
Осужденный Георгий Окмелашвили является учредителем рекламной компании Limon.
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