

Задержанный на акции против закона об иноагентах Георгий Окмелашвили приговорен к 5 годам тюрьмы

03.02.2025 17:30





Задержанный на акции протеста против российского аналога закона об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния») Георгий Окмелашвили приговорен к 5 годам тюрьмы. Решение вынес судья Георгий Гелашвили.



Окмелашвили пропел «цирковой марш», который подхватили и присутствующие в зале. Судья потребовал соблюдать общественный порядок, поскольку сторона защиты намерена отправить дело в ЕСПЧ и, по его словам, заслушать пояснения входит в ее же интересы.



По словам самого Георгия Окмелашвили, судья принял решение, исходя из фактических доказательств по делу.



«Советский цирк», — заявил осужденный.



Обвинение было предъявлено по части 1 прима статьи 353-ей УК Грузии, подразумевающей нападение на сотрудника полиции во время исполнения им служебных обязанностей.



Осужденный Георгий Окмелашвили является учредителем рекламной компании Limon.





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