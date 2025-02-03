

Батумскому знаменосцу проевропейских протестов грозит депортация из Грузии

03.02.2025 17:35





Знаменосцу проевропейских протестов в Батуми, который уже 18-й день голодает в изоляторе временного содержания Департамента миграции МВД, грозит депортация из Грузии.



Темур Катамадзе, который уже много лет живет и работает в Грузии, начал голодовку 16 января, после второго задержания.



Он был задержан на основании постановлений Самтредийского и Тбилисского районного/городского судов.



Как указано в заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии, о голодовке Темура Катамадзе были проинформированы как Центр размещения Департамента миграции, так и Аппарат Народного защитника. Однако несмотря на запрос, организация не смогла получить от указанных ведомств информацию о состоянии здоровья Темура Катамадзе.



«Также неизвестно, какие конкретно действия предпринимаются для предотвращения рисков ухудшения здоровья задержанного», — говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов. Именно АМЮГ защищает интересы Темура Катамадзе.



«У нас нет информации о том, насколько правильно осуществляется уход за задержанным, находящимся в состоянии полной голодовки, и осуществляется ли его состояние под постоянным наблюдением соответствующих специалистов согласно медицинским протоколам. Адвокат АМЮГ уже обратился в Офис Народного защитника с просьбой истребовать из соответствующего ведомства медицинские документы Темура Катамадзе, провести мониторинг и оценку состояния его здоровья.



На основании вышеизложенного, в целях недопущения возможных непоправимых последствий, требуем от Департамента миграции МВД и Центра временного размещения незамедлительно предоставить медицинские документы, а также осуществить постоянное наблюдение и лечение задержанного для недопущения ухудшение его здоровья», — говорится в заявлении АМЮГ.



Темур Катамадзе обжаловал свой арест. Апелляционный суд Кутаиси рассмотрит его жалобу сегодня, 3 февраля.



Судебное заседание назначено на 14:00.



Второе судебное заседание состоится 7 февраля в Тбилиси. Тбилисский апелляционный суд рассмотрит дело об обжаловании задержания Темура Катамадзе, а также рассмотрит правомерность решения о его помещении в изолятор временного содержания.



Темур Катамадзе был задержан дважды. Впервые его арестовали 11 января 2025 года во время демонстрации возле Батумского управления полиции, а второй раз — 17 января, сразу после освобождения из-под стражи.



Темур Катамадзе утверждает, что начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе, а также 10 сотрудников полиции применили к нему физическое насилие.





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