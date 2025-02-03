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Андрея Кураева не пустили в Грузию
03.02.2025 21:39
По данным телекомпании Formula, известного православного богослова и философа Андрея Кураева не пустили в Грузию.
Он прибыл в Грузию по приглашению Университета Сулхан-Саба Орбелиани и должен был прочесть лекцию 5 февраля, но его остановили на границе и конфисковали паспорт.
Телекомпании «Формула» известно, что Андрею Кураеву на границе выдали документ, согласно которому ему запретили въезд в Грузию в течение 3 лет.
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