

10 семей экомигрантов получили новое жилье в рамках госпрограммы

03.02.2025 22:28





В рамках программы обеспечения жильем семей экомигрантов на 2025 год, при софинансировании министерства, 10 семей уже приобрели безопасное жилье.



Регистрация прав собственности состоялась в Доме юстиции Батуми, на мероприятии присутствовал заместитель министра здравоохранения Аджарии Эдуард Накашидзе.



«Программа обеспечения жильем семей экомигрантов продолжается и в 2025 году. На первом этапе 10 семей уже приобрели жилье с софинансированием. В этом году программой смогут воспользоваться 120 семей, пострадавших от стихийных бедствий. На эти цели выделено 6 240 000 лари», — отметил Эдуард Накашидзе.



В 2025 году в программу внесены изменения:



Бенефициары теперь могут использовать выделенную сумму на строительство жилья на земельных участках, находящихся у них в собственности, при наличии разрешения на строительство, выданного муниципалитетом.



Программа действует с 2016 года, и за этот период в ее рамках было приобретено 859 жилых помещений.





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