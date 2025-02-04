

Сегодня суд рассмотрит вопрос о назначении административного наказания в отношении Гиги Угулава

04.02.2025 10:49





Сегодня состоится судебный процесс по делу политика Гиги Угулава, задержанного в административным порядке.



На сегодняшнем заседании, время проведения которого пока не определено, должен обсуждаться вопрос о наложении на Угулава административного наказания .



Вчера в изоляторе временного содержания оппозиционного политика посетили его адвокат Ираклий Абесадзе, а также Народный защитник и представитель Специальной следственной службы.



По словам адвоката, в отношении Угулава осуществлено физическое насилие.



Для справки, политик Гиги Угулава был задержан 2 февраля во время акции протеста возле торгового центра «Тбилиси Молл» по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях, что предусматривает неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов.





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