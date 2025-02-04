

Олимпийская чемпионка Нино Салуквадзе стала двукратной обладательницей мирового рекорда Гиннесса

04.02.2025 11:24





Олимпийская чемпионка Нино Салуквадзе стала двукратной обладательницей мирового рекорда Гиннесса. Это признание она заслужила по количеству участия в Олимпийских играх. Процесс регистрации рекорда состоялся по инициативе Федерации рекордов Грузии.



3 февраля в Олимпийском музее Грузии состоялась церемония награждения, где президент Федерации рекордов Грузии Давид Бегиашвили вручил Нино Салуквадзе сертификаты Гиннесса и медаль.



Нино Салуквадзе принимала участие в 10 Олимпийских играх подряд с 1988 года и в разное время завоевала медали во всех трех видах спорта. Организация «Книга рекордов Гиннесса» присудила ей звание рекордсменки сразу в двух категориях: спортсменка, участвовавшая в наибольшем количестве Олимпийских игр подряд, и спортсменка, участвовавшая в наибольшем количестве Олимпийских игр.



Стоит также отметить, что Нино Салуквадзе — первый грузинский олимпиец, завоевавшая титул рекордсмена Гиннесса.







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