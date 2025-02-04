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У парламента проходит акция в поддержку Мзии Амаглобели
04.02.2025 11:48
Перед началом пленарного заседания весенней сессии граждане проводят акцию протеста у заднего входа в парламент.
Граждане требуют освободить основательницу «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзию Амаглобели, которая голодает уже 24 дня.
По словам участников протеста, журналист Мзия Амаглобели является неприемлемым для властей человеком, и ее наказывают за государственное мнение.
Они призывают генерального прокурора Грузии Георгия Габиташвили немедленно обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Мзии Амаглобели — заключения под стражу — на более мягкую санкцию.
Граждане, пришедшие на место, принесли баннеры различного содержания.
Граждане также провожают в парламент гудками депутатов, направляющихся на первое пленарное заседание весенней сессии.
Кроме того, параллельно поддержке Мзии Амаглобели, граждане протестуют против законодательных изменений, которые анонсирует в Кодексе уголовных и административных правонарушений «Грузинская мечта».
На территории у парламента мобилизовано беспрецедентное число сотрудников МВД, часть из них образовала кордон вокруг заднего входа в законодательный орган.
Для справки, сегодня откроется весенняя сессия парламента Грузии, на которой выступит избранный на пост президента коллегией выборщиков Михаил Кавелашвили и представит доклад по важнейшим вопросам положения страны.
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