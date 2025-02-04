

У парламента проходит акция в поддержку Мзии Амаглобели

04.02.2025 11:48





Перед началом пленарного заседания весенней сессии граждане проводят акцию протеста у заднего входа в парламент.



Граждане требуют освободить основательницу «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзию Амаглобели, которая голодает уже 24 дня.



По словам участников протеста, журналист Мзия Амаглобели является неприемлемым для властей человеком, и ее наказывают за государственное мнение.



Они призывают генерального прокурора Грузии Георгия Габиташвили немедленно обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Мзии Амаглобели — заключения под стражу — на более мягкую санкцию.



Граждане, пришедшие на место, принесли баннеры различного содержания.



Граждане также провожают в парламент гудками депутатов, направляющихся на первое пленарное заседание весенней сессии.



Кроме того, параллельно поддержке Мзии Амаглобели, граждане протестуют против законодательных изменений, которые анонсирует в Кодексе уголовных и административных правонарушений «Грузинская мечта».



На территории у парламента мобилизовано беспрецедентное число сотрудников МВД, часть из них образовала кордон вокруг заднего входа в законодательный орган.



Для справки, сегодня откроется весенняя сессия парламента Грузии, на которой выступит избранный на пост президента коллегией выборщиков Михаил Кавелашвили и представит доклад по важнейшим вопросам положения страны.





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