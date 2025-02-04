

У парламента Грузии произошла стычка между митингующими и полицией

04.02.2025 12:21





У парламента Грузии, на улице 9 апреля, произошла стычка между митингующими и полицией: с территории вывели двух участников протеста. Изначально журналисты собрались на территории заднего двора законодательного органа — они скандировали: «Свободу Мзии Амаглобели!».



Позже было решено продолжить акцию на улице 9 апреля — это территория сбоку от здания парламента. Журналисты и другие участники акции двинулись в этом направлении, но полиция ограничила их движение.



Представители СМИ объяснили сотрудникам МВД Грузии, что не собираются перекрывать дорогу, после чего полиция позволила им передвигаться по тротуару.



Ситуация накалилась после того, как полиция, после того, как дала указание, не разрешила журналистам стоять даже на тротуаре. Журналисты переместились на территорию перед парламентом.



Во время акции с территории были выведены два лица.



Отметим, что полиция мобилизована по всему периметру парламента — как на боковых улицах, так и в сквере за парламентом.



Напомним, 4 февраля открывается весенняя сессия парламента Грузии, на которой выступит избранный на пост президента коллегией выборщиков Михаил Кавелашвили и представит доклад по важнейшим вопросам положения страны.





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