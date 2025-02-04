

Mediachecker: на митинге у Tbilisi Mall зафиксировано более 10 случаев вмешательства в деятельность СМИ

04.02.2025 12:25





Mediachecker пишет, что на митинге 2 февраля у Tbilisi Mall зафиксировано более 10 случаев вмешательства в деятельность представителей СМИ, ссылаясь на заявления ряда неправительственных организаций.



НПО «Хартия журналистской этики Грузии» сообщает , что представители различных подразделений МВД, которых в большинстве случаев было невозможно идентифицировать из-за того, что их лица были закрыты масками и на них не было опознаваемых знаков, на митинге у ТЦ Tbilisi Mall обращались с журналистами «подчеркнуто неуважительно и грубо, словесно оскорбляли, применяли насилие. Они прогоняли их с территории, применяя силу, и не мешали осуществлять съемку. Особую агрессию полицейские проявляли в момент, когда журналисты попытались заснять факты насилия в отношении мирных демонстрантов».



Хартия осуждает факты жестокого обращения и чрезмерного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов и призывает международные правозащитные организации дать надлежащую оценку содержащим угрозу действиям сотрудников правоохранительных органов и систематическому насилию в отношении представителей СМИ.



НПО «Коалиция адвокатирования СМИ» также отреагировала на инциденты на акции протеста 2 февраля и выразила солидарность с пострадавшими журналистами и медиа-организациями.



«Эти факты представляют собой прямое посягательство на свободу СМИ и грубое нарушение демократических принципов. Особую тревогу вызывает тот факт, что эти преступления — не первые случаи, и режим «Грузинской мечты» на протяжении многих лет жестоко обращается со своими гражданами и представителями СМИ», — говорится в заявлении.



Организация обращает внимание на то, что с ноября 2024 года ни одному лицу, причастному к насилию в отношении СМИ, не были предъявлены обвинения, тогда как Мзия Амаглобели, директор Batumelebi «остается в незаконном заключении, объявив голодовку с момента своего ареста».



Насильственные действия со стороны сотрудников МВД Грузии были проявлены в отношении оппозиционных СМИ — TV Pirveli, Formula TV, Mtavari TV, Media Aprili, Guria News, Radio Tavisupleba, Mediacheker.



2 февраля на акции протеста на въезде в Тбилиси, у торгового центра Tbilisi Mall, произошло физическое противостояние между силовиками и демонстрантами. Среди задержанных – члены «Коалиции за перемены» Ника Мелия (был отпущен под расписку — ред.) и Тенго Тевзадзе, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, активист Дмитрий Бидзинашвили, а также экс-глава Нацбанка Грузии Георгий Кадагидзе.



В клинику Vivamed 2 февраля доставили двух пострадавших на митинге у Tbilisi Mall — диагноз: сотрясение мозга. Между тем, в университетской клинике Ингороква заявили, что после митинга у Tbilisi Mall были доставлены пятеро задержанных участников протеста — диагноз: сотрясение мозга.



В МВД Грузии подтвердили, что 2 февраля в общей сложности задержан 31 человек, в отношении которых ведется административное производство. Сообщается, что большая часть задержанных уже покинула изолятор под расписку.



Источник: SOVA

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