

Более 40 СМИ осудили угрозу Шалвы Папуашвили в адрес издания «Публика»

04.02.2025 13:33





Более 40 СМИ, включая «Civil Georgia», выступили с совместным заявлением, в котором осудили заявление, сделанное 1 февраля Шалвой Папуашвили, председателем Парламента «Грузинской мечты», который обвинил интернет-издание «Публика» в содействии незаконной деятельности, распространив заявление организаторов акции протеста, запланированной на 2 февраля. Папуашвили также обрушился с критикой на Евросоюз, который является одним из источников финансирования издания. «Посольство ЕС, как представитель спонсора, несет ответственность за последствия заранее объявленного уголовного преступления», — сказал он.



Медиаорганизации подчеркнули, что заявление Шалвы Папуашвили является попыткой вмешательства в редакционную политику независимых СМИ и направлено на ограничение их деятельности.



«В то же время, после того, как режим Бидзины Иванишвили уже арестовал Мзию Амаглобели, основателя и директора независимых интернет-изданий «Батумелеби» и «Нетгазети», по обвинению в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, которое она не совершала, это заявление Папуашвили об анонсировании изданием «Публика» «уголовного преступления», содержит явную угрозу в адрес этой медиаорганизации», — говорится в совместном заявлении.



СМИ категорически осудили заявление Папуашвили и призвали международные организации «дать всему этому адекватную оценку и приложить все усилия для прекращения преследования независимых медиа-организаций в Грузии». «Выражаем полную солидарность с редакцией «Публика», которая с момента своего создания подробно и беспристрастно освещает происходящие в стране и за рубежом процессы», — говорится в заявлении.



Источник: Civil Georgia

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