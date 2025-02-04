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ОВГ принуждал режиссера чаще показывать Кобахидзе в ходе мачта сборной Грузии
04.02.2025 14:04
Директор службы прямого эфира Общественного вещателя Грузии Кахи Меликидзе заявил, что во время трансляции матчей сборной Грузии по футболу руководство телевидения просило его как можно чаще показывать премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
Об этом он заявил на заседании попечительского совета Общественного вещателя.
Меликидзе также сказал, что его «вызвали на беседу», когда во время прямой трансляции одного из матчей в кадр попала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Мне сказали, что это неправильно», - заявил Меликидзе.
* Уже несколько недель перед зданием телеканала в Тбилиси каждый вечер проходят акции протеста с требованием работать объективно. Руководство Общественного вещателя отрицает обвинения в предвзятом освещении событий в стране.
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