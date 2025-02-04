

ОВГ принуждал режиссера чаще показывать Кобахидзе в ходе мачта сборной Грузии

04.02.2025 14:04





Директор службы прямого эфира Общественного вещателя Грузии Кахи Меликидзе заявил, что во время трансляции матчей сборной Грузии по футболу руководство телевидения просило его как можно чаще показывать премьер-министра Ираклия Кобахидзе.



Об этом он заявил на заседании попечительского совета Общественного вещателя.



Меликидзе также сказал, что его «вызвали на беседу», когда во время прямой трансляции одного из матчей в кадр попала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Мне сказали, что это неправильно», - заявил Меликидзе.



* Уже несколько недель перед зданием телеканала в Тбилиси каждый вечер проходят акции протеста с требованием работать объективно. Руководство Общественного вещателя отрицает обвинения в предвзятом освещении событий в стране.



Источник: Новости - Грузия

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