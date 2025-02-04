

Верховный суд Грузии: Ранение полицейского ножом «не является нападением», а пощечина — является

04.02.2025 14:33





Согласно одному из недавних решений Верховного суда Грузии, нанесение полицейскому ранения ножом не квалифицируется как «нападение на полицейского». В то же время журналистка и соучредительница изданий Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели обвиняется именно в этом преступлении за то, что дала пощечину начальнику батумской полиции Ирaкли Дгебуадзе. Это обвинение против нее выдвинула прокуратура Аджарии, та же структура, которая рассматривала дело о нападении с ножом.



Этот и другие судебные прецеденты ясно показывают, почему Мзия Амаглобели является политической заключенной. Несмотря на уровень независимости грузинской судебной системы, практика Верховного суда не может скрыть того факта, что система правосудия действует против учредителя критического СМИ не в соответствии с судебной практикой, а по политическому заказу.



Мзия Амаглобели — первая женщина-политзаключенная в Грузии после распада СССР. Она является основательницей Batumelebi и Netgazeti и уже 23 дня голодает в знак протеста. Ее обвиняют в нанесении пощечины начальнику батумской полиции Ирaкли Дгебуадзе 11 января 2025 года, что, по версии следствия, произошло после провокационных действий со стороны полицейского. Также ее незаконно задержали по административному порядку за наклеивание стикера на ограду здания МВД.



Адвокаты Амаглобели утверждают, что пощечина не является нападением, тем более уголовным преступлением, и в самом крайнем случае ее можно рассматривать как административное правонарушение (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях).



Прецедент с ранением полицейского ножом



Юридическая компания BLB, которая защищает интересы Мзии Амаглобели вместе с Ассоциацией молодых юристов Грузии и адвокатом Георгием Химшиашвили, 3 февраля, опубликовала информацию о другом деле, которое рассматривал Верховный суд.



В этом деле Верховный суд пояснил, что статья 353¹ УК Грузии («нападение на полицейского») применяется в случае, если нападение осуществляется с целью нанесения вреда здоровью или жизни полицейского, а не просто в ситуации, когда целью является препятствование его деятельности.



Суд также отметил, что при квалификации по этой статье важно определить, была ли угроза здоровью полицейского средством достижения преступной цели или же полицейский являлся непосредственным объектом преступления.



Таким образом, в деле, где обвиняемый нанес полицейскому ранение ножом, Верховный суд постановил, что это не было нападением на здоровье полицейского в смысле статьи 353¹ УК Грузии, а лишь попыткой воспрепятствовать его деятельности. Суд отказался удовлетворить ходатайство батумской прокуратуры о переквалификации обвинения по более строгой статье.



— «А теперь прокуратура пытается убедить нас, что пощечина Мзии Амаглобели — это нападение на жизнь и здоровье полицейского», — комментирует партнер BLB Майя Мцариашвили.



Этот случай был рассмотрен Верховным судом в январе 2024 года. В составе судейской коллегии были Леван Тевзадзе, Шалва Тадумадзе и Мераб Габинашвили.



Предыстория



Согласно постановлению, инцидент произошел 11 августа 2020 года в Кобулети. Участковый инспектор и его напарник пытались успокоить гражданина Р.М., который в нетрезвом виде выкрикивал оскорбления в адрес полицейских. Полицейские предъявили удостоверения и сообщили, что они являются сотрудниками МВД. Однако Р.М. достал нож и нанес участковому ранение в руку, а затем сильно ударил ногой его напарника.



Батумский городской суд признал Р.М. виновным в нападении на полицейского (353¹ УК) и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Однако Кутаисский апелляционный суд пересмотрел решение, переквалифицировал действия обвиняемого на более мягкую статью и снизил срок наказания до 3 лет и 8 месяцев.



Прокурор подал кассационную жалобу с требованием вернуть обвинение по статье 353¹ УК, однако Верховный суд не удовлетворил его ходатайство.



Суд указал, что для квалификации по статье 353¹ необходимо установить, был ли нанесенный ущерб здоровью полицейского средством для достижения преступной цели или являлся непосредственной целью. В данном случае суд решил, что целью обвиняемого было воспрепятствование деятельности полицейского, а не нанесение вреда его здоровью.



Двойные стандарты?

Сравнение этих двух дел наглядно демонстрирует двойные стандарты грузинского правосудия. Когда полицейского ранят ножом, суд не расценивает это как «нападение на полицейского» в смысле статьи 353¹ УК. Но когда журналистка дает пощечину полицейскому, ее обвиняют в тяжком преступлении и пытаются приговорить к 4-7 годам лишения свободы.



Этот случай лишь подчеркивает политическую мотивацию преследования Мзии Амаглобели и показывает, что грузинская судебная система действует не в интересах правосудия, а в интересах правящей элиты.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





