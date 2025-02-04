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Блогер Уча Абашидзе и его супруга признаны судом виновными
04.02.2025 17:02
Блогер Уча Абашидзе и его супруга Мариам Иашвили признаны судом виновными.
Как стало известно «IPN», решением судьи Михаила Джинджолия, Уча Абашидзе приговорен к 5 годам лишения свободы, а Мариам Иашвили — к 4 годам.
Приговор был оглашен сегодня, поскольку в деле содержались личные данные потерпевших, судебные заседания проходили в закрытом режиме. Соответственно, другие детали неизвестны.
Уче Абашидзе и Мариам Иашвили были предъявлены обвинения по статьям 157 прима и 236 Уголовного кодекса Грузии, которые подразумевают незаконное добывание и хранение тайны частной жизни и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Расследование началось 4 мая 2024 года в департаменте центральной криминальной милиции Министерства внутренних дел в связи с совершенно другим делом.
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