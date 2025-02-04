

Восмерым задержанным вчера на акции изменили обвинение с административного на уголовное

04.02.2025 17:58





Среди задержанных во время акции протеста 2 февраля у торгового центра «Тбилиси Молл», обвинения которым были изменены, и теперь следствие предъявляет им уголовное обвинение, - один из лидеров оппозиции Гиги Угулава.



Как говорится в информации, распространенной МВД, в отношении 8 человек ведется расследование по факту попытки блокирования стратегического или особо важного объекта группой лиц. Задержанным грозит до 4 лет лишения свободы.



По данным МВД, задержаны: И.Ц. 1991 года рождения, И.Т., 1982 года рождения, Н.К., 2004 года рождения, В.Э., 1992 года рождения, Н. К. , 1978 года рождения, А.Г. 1994 года рождения, и Г. У. , 1975 года рождения.



Отмечается, что согласно постановлению правительства Грузии №361 от 23 октября 2024 года «Об утверждении перечня объектов стратегического и/или особого значения», автомобильные дороги международного значения являются объектами стратегического и/или особого значения.





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