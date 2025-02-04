

«Мзия Амаглобели не станет извиняться перед тем, кто плюнул ей в лицо» — глава АМЮГ

04.02.2025 19:34





После встречи с основательницей «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзией Амаглобели, председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ/GYLA) Нона Курдованидзе написала в Facebook, что Мзия Амаглобели не станет извиняться перед плюнувшим в нее начальником полиции Батуми.



«Мзия Амаглобели не станет извиняться перед тем, кто плюнул ей в лицо», — сообщила Нона Курдованидзе, указав, что эти слова она озвучивает от имени задержанной.



Как указала Курдованидзе, Мзия Амаглобели также назвала бесстыдным стремление «Грузинской мечты» переложить ответственность за происходящее на общество.



«Она получает множество писем с просьбой прекратить голодовку, но она не может следовать этим просьбам, потому что смирение с несправедливостью для нее немыслимо.



Она возлагает ответственность на «Грузинскую мечту», Созара Субари и всех тех, кто делает бесстыдные заявления по его делу», — написала председатель АМЮГ, которая вместе с другими юристами защищает интересы Мзии Амаглобели.



Вчера, 3 февраля, один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, комментируя дело Мзии Амаглобели, заявил, что она «должна начать есть, и все закончится». Он также сказал, что «в случае шантажа государства, ни одно государство этому шантажу не поддастся — это обычная история».



«Это правило, принятое в цивилизованном мире — то, что государство не поддается и не может поддаваться шантажу. Если они хотят чтобы она чувствовала себя хорошо, то они не к голоду и смерти должны призывать, а должны призвать следить за собой и своим здоровьем», — заявил Мдинарадзе.



Мзия Амаглобели неоднократно подчеркивала, что она голодает в знак протеста, а не ради поблажек.



Дело Мзии Амаглобели



Амаглобели держит голодовку с 12 января.



В ночь на 11 января Мзию Амаглобели задержали дважды, первый раз за наклеивание плаката, а второй раз — за пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе.



Амаглобели обвиняют по статье о нападении на полицейского, что, согласно УК Грузии, карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.



В городах Грузии ежедневно проходят акции солидарности Амаглобели.



В свою очередь, Представительство Евросоюза в Грузии призвало к ее немедленному освобождению. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сказал, что шокирован делом Амаглобели.



В поддержку Амаглобели заявление сделала лауреат Нобелевской премии мира, журналистка Мария Ресса, чью книгу «Как одолеть диктатора» Мзия Амаглобели держала в руках на судебном заседании по собственному делу.



Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили также призвала освободить грузинскую журналистку, противостоящую пророссийской политике правительства правящей «Грузинской мечты».



«Свободу Мзии Амаглобели. Она — наша совесть, наше лицо, наша гордость перед лицом репрессий, противостоящая попыткам режима Иванишвили втянуть Грузию в состав России!» — написала Зурабишвили в соцсети «Х».







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