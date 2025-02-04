

PHR: «Несовершеннолетнему задержанному были нанесены телесные повреждения»

04.02.2025 19:44





Организация «Партнерство за права человека» [PHR] взяла на себя защиту интересов несовершеннолетнего, который был незаконно задержан во время акции протеста, проходившей 2 февраля возле ТЦ «Тбилиси Молл».



«Несовершеннолетнему были нанесены телесные повреждения во время и после задержания, кроме того [задержанный] Н.Г. содержался в Департаменте патрульной полиции, где ему не дали возможности встретиться с адвокатом и воспользоваться его услугами. Адвокат простоял у здания около получаса, ему не дали возможности войти и защитить интересы Н.Г.», — указано в публикации PHR в Facebook.



В организации отмечают, что по данному факту была уведомлена Специальная следственная служба, которая начала расследование, и сегодня вместе со своим адвокатом несовершеннолетний будет допрошен.



«PHR будет защищать интересы Н.Г. как в уголовном, так и в административном порядке. Аппарат Народного защитника также расследует этот факт», — пишет организация.



Несовершеннолетний утверждает, что при задержании у него отобрали телефон и кошелек.



Акция проходившая 2 февраля в Тбилиси, в ходе которой правоохранители жестоко расправились с ее участниками, проводилась в рамках так называемого «непрерывного протеста», продолжающегося уже более двух месяцев. Прозападно настроенные граждане с конца ноября ежедневно протестуют против фальсифицикации парламентских выборов 26 октября 2024 года и приостановления евроинтеграции страны, объявленной правительством «Грузинской мечты».







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