

Ведущего ОВГ «временно» освободили от обязанности вести информационный выпуск

04.02.2025 20:48





Васил Иванов-Чиковани, телеведущий «Первого канала» Грузии (ОВГ), заявил, что он временно не будет вести программу «Моамбе в 18:00 часов».



Менеджмент телекомпании сообщил ему, что с 4 февраля - «до тех пор, пока текущая сложная ситуация не нормализуется, на него временно не будет возложено обязательство выполнять функции ведущего выпусков новостей «Моамбе», передает SOVA.



Иванов-Чиковани отметил, что менеджмент назвал причину - заявление продюсеров новостной программы «Моамбе» на сегодняшнем заседании попечительского совета, которые отказались продолжать работать с ведущим.



Отметим, 30 января 2025 года ведущий «Моамбе» Васил Иванов-Чиковани рассказал о проблемах редакционной независимости канала на заседании попечительского совета ОВГ. Он заявил, что Васил Маглаперидзе оказывает влияние на редакционную независимость.





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