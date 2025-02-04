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Ведущего ОВГ «временно» освободили от обязанности вести информационный выпуск
04.02.2025 20:48
Васил Иванов-Чиковани, телеведущий «Первого канала» Грузии (ОВГ), заявил, что он временно не будет вести программу «Моамбе в 18:00 часов».
Менеджмент телекомпании сообщил ему, что с 4 февраля - «до тех пор, пока текущая сложная ситуация не нормализуется, на него временно не будет возложено обязательство выполнять функции ведущего выпусков новостей «Моамбе», передает SOVA.
Иванов-Чиковани отметил, что менеджмент назвал причину - заявление продюсеров новостной программы «Моамбе» на сегодняшнем заседании попечительского совета, которые отказались продолжать работать с ведущим.
Отметим, 30 января 2025 года ведущий «Моамбе» Васил Иванов-Чиковани рассказал о проблемах редакционной независимости канала на заседании попечительского совета ОВГ. Он заявил, что Васил Маглаперидзе оказывает влияние на редакционную независимость.
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