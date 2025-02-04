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Участники акции перекрыли проспект Руставели - день 69-ый


04.02.2025   22:10


Участники акции перекрыли автомобильную дорогу на проспекте Руставели.

Демонстранты скандируют: «Огонь олигархии»; «Освободить узников режима».

На 69-й день протеста митингующие собрались у законодательного органа с неизменными требованиями — назначить новые выборы и освободить задержанных во время акций.

Акция протеста проходит также в Батуми.


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