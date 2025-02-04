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Мзию Амаглобели доставили в клинику для проведения необходимых исследований


04.02.2025   23:30


Директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе заявил, что объявившая голодовку основательница «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели продолжит лечение в клинике.

По его словам, были изменения в результатах лабораторных исследований, соответственно, возникла необходимость продолжить лечение в условиях клиники.

«В клинику поступила пациентка Амаглобели, ей были проведены необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Результаты были рассмотрены, и пациентке предложено стационарное лечение, с чем она согласилась и находится на лечении в стационаре. Состояние - конечно, были изменения в результатах лабораторных исследований, поэтому возникла необходимость продолжить лечение в условиях госпиталя. Она продолжает голодовку», — сказал Чхаидзе в эфире «ТВ Пивели».


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