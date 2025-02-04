|
|
|
Мзию Амаглобели доставили в клинику для проведения необходимых исследований
04.02.2025 23:30
Директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе заявил, что объявившая голодовку основательница «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели продолжит лечение в клинике.
По его словам, были изменения в результатах лабораторных исследований, соответственно, возникла необходимость продолжить лечение в условиях клиники.
«В клинику поступила пациентка Амаглобели, ей были проведены необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Результаты были рассмотрены, и пациентке предложено стационарное лечение, с чем она согласилась и находится на лечении в стационаре. Состояние - конечно, были изменения в результатах лабораторных исследований, поэтому возникла необходимость продолжить лечение в условиях госпиталя. Она продолжает голодовку», — сказал Чхаидзе в эфире «ТВ Пивели».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна