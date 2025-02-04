

Мзию Амаглобели доставили в клинику для проведения необходимых исследований

04.02.2025 23:30





Директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе заявил, что объявившая голодовку основательница «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели продолжит лечение в клинике.



По его словам, были изменения в результатах лабораторных исследований, соответственно, возникла необходимость продолжить лечение в условиях клиники.



«В клинику поступила пациентка Амаглобели, ей были проведены необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Результаты были рассмотрены, и пациентке предложено стационарное лечение, с чем она согласилась и находится на лечении в стационаре. Состояние - конечно, были изменения в результатах лабораторных исследований, поэтому возникла необходимость продолжить лечение в условиях госпиталя. Она продолжает голодовку», — сказал Чхаидзе в эфире «ТВ Пивели».





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