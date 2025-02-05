

Тбилисский горсуд допросит Иванишвили дистанционно по делу бывшего главы его фонда

05.02.2025 10:41





В Тбилисском городском суде продолжается судебный процесс над бывшим главой Фонда соинвестирования Георгием Бачиашвили. Дело касается хищения криптовалюты, принадлежащей Бидзине Иванишвили, основателю и почетному председателю партии «Грузинская мечта».



Бидзина Иванишвили, потерпевший на сегодняшнем судебном процессе, будет допрошен дистанционно. На заседании присутствует и сам подсудимый Георгий Бачиашвили.



Прокурор Михаил Садрадзе на заседании подал ходатайство о частичном закрытии производства по делу. По словам Садрадзе, судебный процесс должен быть частично закрытым по соображениям защиты коммерческой тайны, а Иванишвили должен быть допрошен в закрытом режиме.



Защита и подсудимый Георгий Бачиашвили также выступили против закрытия заседания. Защита утверждает, что к процессу существует большой интерес, поэтому допрос Иванишвили должен проходить в открытом судебном заседании и его допрос не касается никаких коммерческих тайн.



Судья удовлетворил ходатайство прокурора, и разбирательство было закрыто.



Обвинения, выдвинутые против Георгия Бачиашвили, касаются деяния, совершенного в 2017 году. В частности, по данным прокуратуры, Бачиашвили перевел инвестору всего 536 900 долларов США в обмен на полную прибыль от инвестиций, а остальные 8 986 биткоинов, принадлежавших инвестору, стоимость которых на момент хищения составляла до 43 миллионов долларов США, присвоил себе. Георгий Бачиашвили не считает себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Вышеупомянутое деяние карается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.







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