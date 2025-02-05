

Иванишвили дает показания против Бачиашвили в закрытом судебном формате

05.02.2025 11:47





Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты», дает показания на закрытом заседании по «делу о биткоинах», где у него статус потерпевшего, а обвиняемый — экс-глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили.



Ходатайство о закрытии заседания выдвинула прокуратура. Как отметил прокурор Михаил Садрадзе, аргументом в пользу частичного закрытия заседания является защита коммерческой тайны: во время допроса разговор может касаться отношений между банком и клиентом.



Защита с этим не согласна. Как пояснил адвокат Бачиашвили — Леван Махарашвили, просьба о закрытии заседания в целях сохранения коммерческой тайны не должна обосновываться общими фразами. Обвиняемый Бачиашвили призвал судью Георгия Гелашвили принять объективное решение.



«Вся страна знает, что закрытие процесса служит для того, чтобы Иванишвили публично не отвечал на вопросы. Пожалуйста, будьте объективны в оценке», — обратился Бачиашвили к суду.



В итоге судья удовлетворил ходатайство обвинения и закрыл заседание. На последнем заседании прокуратура потребовала допросить Бидзину Иванишвили в качестве потерпевшего дистанционно с использованием технических средств. Прокурор в качестве основания для этого назвал возраст потерпевшего. Защита не согласилась с этим ходатайством и отметила, что оно необоснованно.



Напомним, Георгий Бачиашвили возглавлял Фонд соинвестирования, основанный олигархом, экс-премьером Бидзиной Иванишвили со дня его основания — с 30 сентября 2013 года.



Начальный капитал Фонда — 6 млрд долларов. Деятельность фонда затрагивает проекты в сферах энергетики, производства, туризма, логистики и сельского хозяйства. Он принадлежал олигарху до 2019 года. Ныне — передан государству.



Против Георгия Бачиашвили выдвинуто обвинение — присвоение криптовалюты на сумму 39 215 820 долларов США, говорится в заявлении Прокуратуры Грузии. Защищать себя Бачиашвили доверил международной юридической компании Amsterdam & Partners.



Адвокат бывшего главы Фонда соинвестирования Роберт Амстердам заявил, что возбужденное в отношении его подзащитного дело связано с проукраинскими и прозападными заявлениями бизнесмена. Тбилисский городской суд в отношении Георгия Бачиашвили избрал меру пресечения в виде залога в размере 2,5 миллионов лари.





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