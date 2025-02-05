

Протест с ночевкой в палатках у здания Конституционного суда больше не продолжится

05.02.2025 13:03





В Батуми у Конституционного суда протест с ночевкой в палатках больше не продолжится – об этом заявили поздно ночью 4 февраля после того, как стало известно, что на 24-й день голодовки Мзия Амаглобели была госпитализирована.



— «Несколько часов назад стало известно, что Мзие Амаглобели потребовалась госпитализация. Директор клиники «Vivamedi» сделал подробное заявление, что её состояние стабильно, но наблюдаются определённые изменения, требующие медикаментозного и другого вмешательства. Она находится в надёжных руках врачей и будет под постоянным наблюдением как минимум в ближайшие несколько дней. В то же время Мзия Амаглобели продолжает голодовку.



Неделю назад мы объявили, что палатки у Конституционного суда и перед зданием правительства Аджарии будут стоять, а гражданские активисты, публичные фигуры, политики – в том числе – будут ночевать здесь до тех пор, пока не будут сведены к минимуму угрозы, вызванные голодовкой Мзии Амаглобели, и не улучшится её состояние.



Поэтому Движение сопротивления Батуми, участники которого провели здесь шесть ночей, прекращает протест в этой форме. После прямого эфира мы начнём демонтаж палаток. Эти палатки в последние дни ярче всего воплощали наш протест, заряд, который был у каждого гражданина, находившегося здесь. Я хочу поблагодарить всех, кто здесь был», – заявил на акции Малхаз Чкадуа.



В то же время ежедневные акции у Конституционного суда в Батуми, которые идут без перерыва уже 69 дней, продолжатся.



Кроме того, движение сопротивления расширит свою деятельность в муниципалитетах Аджарии – участники протестов планируют выезды и встречи с местными жителями.



Первое место, куда намерены отправиться члены сопротивления, – это ущелье Чвана в Шуахеви, откуда родом Мзия Амаглобели. Помимо этого, запланированы выезды и встречи с жителями всех муниципалитетов Аджарии.



В Батуми палатки у Конституционного суда были установлены 29 января. Сначала на тротуаре разместили большую палатку, но полиция силой её разобрала и фактически конфисковала.



После этого на акции установили две палатки более лёгкой конструкции, несмотря на сопротивление полиции. Протест в этом месте проходил в круглосуточном режиме.





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