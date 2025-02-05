|
|
|
Мзия Амаглобели на данном этапе остается в клинике — Пенитенциарная служба
05.02.2025 13:19
Специальная пенитенциарная служба сделала заявление касательно перевода Мзии Амаглобели в клинику «Vivamed».
В нем указано, что Мзия Амаглобели, которая голодает уже 25-й день, была переведена в «Vivamed» с ее согласия для проведения медицинских обследований, связанных с историей болезни.
На данном этапе Мзия Амаглобели остается в клинике для проведения других запланированных лабораторных и инструментальных исследований.
«После поступления в клинику обвиняемая дополнительно дала согласие на обследования и процедуры, рекомендованные врачами-специалистами Специальной пенитенциарной службы», — говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна