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Мзия Амаглобели на данном этапе остается в клинике — Пенитенциарная служба


05.02.2025   13:19


Специальная пенитенциарная служба сделала заявление касательно перевода Мзии Амаглобели в клинику «Vivamed».

В нем указано, что Мзия Амаглобели, которая голодает уже 25-й день, была переведена в «Vivamed» с ее согласия для проведения медицинских обследований, связанных с историей болезни.

На данном этапе Мзия Амаглобели остается в клинике для проведения других запланированных лабораторных и инструментальных исследований.

«После поступления в клинику обвиняемая дополнительно дала согласие на обследования и процедуры, рекомендованные врачами-специалистами Специальной пенитенциарной службы», — говорится в заявлении.


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