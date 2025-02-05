

Мзия Амаглобели на данном этапе остается в клинике — Пенитенциарная служба

05.02.2025 13:19





Специальная пенитенциарная служба сделала заявление касательно перевода Мзии Амаглобели в клинику «Vivamed».



В нем указано, что Мзия Амаглобели, которая голодает уже 25-й день, была переведена в «Vivamed» с ее согласия для проведения медицинских обследований, связанных с историей болезни.



На данном этапе Мзия Амаглобели остается в клинике для проведения других запланированных лабораторных и инструментальных исследований.



«После поступления в клинику обвиняемая дополнительно дала согласие на обследования и процедуры, рекомендованные врачами-специалистами Специальной пенитенциарной службы», — говорится в заявлении.





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