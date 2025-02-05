

«Инакомыслие подавляют» — GYLA

05.02.2025 15:23





Ассоциация молодых юристов Грузии расценивает решение менеджмента Первого канала отстранить ведущего от эфира как репрессию против объективной журналистики.



— «Этот случай является репрессией против свободы слова и объективной журналистики, которая нарушает не только права журналиста, но и право общества получать объективную информацию от органа, чья независимость признана Конституцией.



Несмотря на то, что независимость Общественного вещателя является частью свободы выражения мнений, закрепленной в Конституции Грузии, именно за выражение отличной точки зрения Общественный вещатель преследует собственного сотрудника – Василия Иванова-Чиковани.



Общественный вещатель должен действовать как субъект, наделенный доверием общества, обеспечивающий различные его сегменты необходимой информацией. Также широко признано, что Общественный вещатель должен функционировать независимо от политического вмешательства. Однако он не может этого достичь.



Общественный вещатель не способен обеспечить свою независимость и свободу от государственных структур, он полностью находится под политическим влиянием правящей партии», — заявляет GYLA.



Вчера, 4 февраля, стало известно, что журналист и ведущий Василе Иванов-Чиковани больше не будет вести выпуск новостей «Моамбе» в 18:00.







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