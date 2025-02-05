

Состояние здоровья Мзии Амаглобели стабильное - адвокат

05.02.2025 15:35





«Я сегодня посетил Мзию Амаглобели, и можно сказать, что ее состояние стабильное. На 25-й день голодовки у нее, конечно, есть некоторые проблемы со здоровьем, но она чувствует себя бодрой», — заявил Георгий Химшиашвили, адвокат Мзии Амаглобели, основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети».



По словам адвоката, Амаглобели утверждает, что голодает не только за себя, но и за всех политзаключенных.



Как отметил Химшиашвили, Мзия Амаглобели ослабела из-за голода, однако он апросит не ставить состояние ее здоровья на первый план.



«Мы обратились в Ассоциацию молодых юристов с просьбой провести соответствующее исследование и обеспечить мониторинг, необходимый для голодающего человека. После этого были запланированы и проведены определенные исследования, однако оказалось, что не все необходимые виды исследований были возможны в пенитенциарном учреждении и ее клинике. Так, вчера уже планировалось перевести Мзию Амаглобели в Вивамед. Здесь она прошла определённые виды исследований. Я встретился с врачами и представителями вышеупомянутой клиники. Как мне сказали, особых проблем в анализах нет, документацию мне дали, будем проверять у других врачей. Сегодня также необходимо проводить различные виды исследований.



Честно говоря, у меня нет информации о том, сколько килограммов она потеряла. Она немного похудеал, голодала 25 дней, пила только воду. Она слабеет, ее энергия замедлилась, она ослабела, но, как я вам уже говорил, она всегда просит, чтобы ее здоровье не было на первом плане и чтобы никто о ней не говорил. Что касается вопроса о том, когда группа врачей посетит Мзию Амаглобели, то работа над группой врачей с нашей стороны ведется, она почти завершена, остались еще некоторые технические вопросы, и вы узнаете, когда они приедут», — сказал Химшиашвили.







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