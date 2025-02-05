

Участник акции рассказал, что его бил лично глава спецназа МВД

05.02.2025 19:01





Участник акции протеста Мамука Диасамидзе, которого глава спецназа Грузии Звиад Харазишвили (Хареба) избивал во время протестной акции у Tbilisi Mall, был оштрафован судом на 2000₾ (700 $).



Суд оштрафовал его за "неподчинение законному требованию полиции".



Он рассказал подробности задержания:



"Я находился на возвышенности, на холме. Мы двигались в сторону молла, но из-за ограждения я не мог продолжить путь и должен был спуститься на тротуар. Как раз в этот момент я услышал голос выше меня — кто-то ругал Харебу, выкрикивали ругательства в его адрес. Хареба уже наполовину вышел из машины и мою сторону. Я понял, что речь идет обо мне, но все произошло за считанные секунды. Затем он снова сел в машину и прокричал в рацию: "Приведите его сюда!". После этих слов четверо мужчин в масках тут же схватили меня".



"Все случилось в один миг — меня стащили с холма, волочили по тротуару, били ногами. Люди вокруг пытались вмешаться, но меня продолжали тащить. Они заметили у меня в руке телефон и сразу его отобрали. Я пытался спрятать его в карман, но удары ногами и кулаками продолжались, сопровождаясь оскорблениями".



"Меня привели к Харебе, бросили перед ним, заставили поднять голову и сказали: "Ну давай, оскорби его еще раз, если такой крутой!". Я ответил, что это ошибка, что я никого не оскорблял. Но в этот момент эта толпа снова набросилась на меня — несколько человек ударили меня ногами, а затем и сам Хареба пнул. Вдруг кто-то крикнул: "Не бейте, тут камеры!". Наверное это меня тогда и спасло", — рассказал Диасамидзе.



2 февраля на протестной акции на выезде из Тбилиси полиция применила силу и задержала десятки граждан, в том числе политиков.



Сотрудники МВД избивали участников протеста. 🔻Телеканал TV Pirveli опубликовал кадры, на которых видно, как Харазишвили применяет физическое насилие к протестующему.



Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что не видит на видео как глава спецназа применяет насилие, несмотря на то, что журналисты показали ему кадры, он смотрел видео и говорил, что не видит контакта.



Источник: SOVA

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