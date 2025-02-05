

Мзиа Амаглобели требует немедленного возвращения в пенитенциарное учреждение - адвокат

05.02.2025 19:03





По информации адвоката Джубы Катамадзе, основательница «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзиа Амаглобели требует немедленного возвращения из клиники «Вивамеди» в тюремное учреждение.



Юрист АМЮГ и адвокат Амаглобели заявил журналистам об этом после посещения её в «Вивамеди». По его словам, клинический директор клиники Зураб Чхаидзе сообщил, что сегодня ей проведут дополнительные исследования, после чего будет принято решение о её возвращении в пенитенциарное учреждение.



Состояние здоровья и ход голодовки



«Её состояние стабильное. Сегодня 25-й день голодовки, естественно, она ослаблена. У неё есть определённые проблемы со здоровьем, но она чувствует себя бодро и продолжает борьбу теми средствами, которые доступны. Визуально я не могу сказать, что у неё есть какие-то серьёзные проблемы. В «Вивамеди» ей провели ряд исследований. Врачи сообщили, что пока в анализах не выявлено значительных нарушений», — заявил Катамадзе.



Он также отметил, что защите переданы результаты проведённых исследований, и они будут дополнительно проверены другими врачами.



Призыв к прекращению голодовки



«Мзия снова заявляет, что продолжает голодовку не только за себя, но и за всех политических заключённых. Однако она настоятельно просит всех, кто голодает в знак солидарности с ней, прекратить голодовку, так как это лишь утяжеляет её состояние. Она также сказала, что циничные заявления со стороны властей о её голодовке только придают ей больше сил, чтобы продолжать борьбу. Мы просим её прекратить голодовку, но в то же время уважаем её решение», — добавил адвокат.



Требование немедленного возвращения в тюрьму



«Сегодня она потребовала немедленного возвращения в пенитенциарное учреждение. Она не хочет оставаться здесь. Как сказал Зураб Чхаидзе, ей необходимо пройти повторные исследования, после чего будет принято решение о её переводе», — сообщил Джуба Катамадзе.



Мзиа Амаглобели продолжает голодовку уже 25 дней. В «Вивамеди» её перевели 4 февраля для проведения медицинских исследований.





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