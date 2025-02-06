

По делу Мзии Амаглобели допрошены Ираклий Дгебуадзе и 9 сотрудников полиции

06.02.2025 17:41





«В качестве свидетелей допрошены проходившие по уголовному делу десять сотрудников полиции, в том числе Ираклий Дгебуадзе.



Все сотрудники полиции отрицают подлинность обстоятельств, названных Мзией Амаглобели на допросе», — сообщили «Batumelebi» сегодня, 6 февраля, в Специальной следственной службе.



Напомним, что после ареста основательница онлайн-изданий «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзии Амаглобели обвинила начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе в жестоком обращении и насилии.



Как заявила Амаглобели правозащитникам, после ареста Ираклий Дгебуадзе плюнул ей в лицо и пытался расправиться с ней физически. Кроме того, по его указанию Амаглобели не давали пить воду и пользоваться туалетом.



В видеоматериалах имеющихся у «Batumelebi» видно как начальник полиции Иракли Дгебуадзе матерится и обещает посадить Амаглобели по уголовной статье.



По данным GYLA («Ассоциация молодых юристов Грузии»), обращение о котором заявила Амаглобели, считается бесчеловечным и унижающим достоинство.



Один из главных вопросов, возникающих в деле Амаглобели, заключается в том, почему она до сих пор не признана потерпевшей. Как заявили изданию 6 февраля в Специальной следственной службе, «согласно Уголовно-процессуальному кодексу, статус потерпевшего присваивает прокурор».



«Признание лица потерпевшим не входит в компетенцию Специальной следственной службы», — ответили «Batumelebi» в Специальной следственной службе, не ответив на вопрос издания о причинах непризнания Амаглобели потерпевшей.



Что должна сделать Специальная следственная служба, чтобы прокуратура своевременно признала Мзию Амаглобели потерпевшей?



Как поясняет GYLA, поскольку это дело расследует Специальная следственная служба, она обязана собрать доказательства:



«Как минимум, они должны собрать доказательства и установить, что г-жа Мзия Амаглобели является жертвой преступного деяния. После этого прокурор обязан признать лицо потерпевшим, в результате чего защита и потерпевший получат право ознакомиться с материалами дела».



«Мзию уже должны были признать потерпевшей», — говорит Джуба Катамадзе, адвокат из GYLA, представляющий интересы Мзии Амаглобели.



По его словам, в законе не прописан конкретный срок, в течение которого следствие должно собрать доказательства для признания потерпевшим, хотя, как поясняет Джуба Катамадзе, эти доказательства должны быть собраны быстро.



«На практике прошел уже месяц, но теперь мы намерены обратиться по этому поводу в прокуратуру, поскольку прокуратура осуществляет надзор за расследованием, и это ее обязанность».



«Конечно, если они не собрали доказательства и не выполнили свои обязательства, излишне говорить о признании ее потерпевшей», — говорит Джуба Катамадзе.







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