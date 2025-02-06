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Жертвы насилия – двое детей подали в суд на Агентство по вопросам опеки – PHR


06.02.2025   17:47


По информации «Партнерства за права человека» (PHR), дети, ставшие жертвами системного насилия, обратились в суд с иском против Агентства по вопросам опеки.

Тбилисский городской суд принял иск двух детей к рассмотрению.

По заявлению организации, предметом судебного разбирательства является системное нарушение прав детей со стороны Агентства по вопросам опеки.

История жертв насилия

«Общественности хорошо известна трагическая история 9-летней девочки с инвалидностью и ее брата.

Еще на стадии возбуждения уголовного дела Агентство по вопросам опеки отказалось передавать материалы, касающиеся ребенка, чтобы адвокаты PHR не имели возможности с ними ознакомиться.

Это был не единственный случай нарушения прав ребенка со стороны государства.

С 2022 года организация защищает несовершеннолетнего брата и сестру в рамках нескольких административных и уголовных дел. Нарушение их прав продолжилось даже после передачи в государственную опеку», — заявляет PHR.
Системные нарушения Агентства по вопросам опеки

По информации PHR, девочка подвергалась физическому и сексуальному насилию в семье. Из-за инвалидности ее заставляли просить милостыню на улице.

«При этом Агентству по вопросам опеки было известно о нарушениях прав детей со стороны родителей за три года до вмешательства. Однако, несмотря на это, детей сначала изъяли из семьи и поместили в государственную опеку, но через несколько месяцев вернули обратно.

При этом основания для изъятия детей из семьи никуда не исчезли.

Более того, через несколько месяцев после реинтеграции в дом переехал сожитель матери.

После возвращения детей в семью с ними работал социальный работник Агентства. Однако за три года Агентство так и не смогло выявить продолжающееся насилие в отношении несовершеннолетних.

Агентство заявляло, что в семье создана благоприятная среда для детей, и в течение трех лет продолжало реинтеграцию.

Государство не только не исполнило свой позитивный долг по защите детей от тяжких преступлений в семье, но даже после передачи в государственную опеку не смогло обеспечить им необходимые и достаточные услуги, а также предотвратить новые нарушения их прав.

В результате, находясь под опекой государства, дети, пережившие сексуальное насилие, подвергались давлению, связанному с их статусом жертв», — отмечает PHR.

Кроме того, организация выявила другие системные нарушения:
- После передачи в государственную опеку дети несколько раз меняли семьи;
- В их деле шесть раз сменился социальный работник.

PHR также указывает, что государственная программа по подготовке приемных родителей не включает обучение по вопросам взаимодействия с детьми, пережившими сексуальное насилие.

«Таким образом, система не готовит опекунов к работе с детьми, имеющими столь сложный травматический опыт», — заявляют в организации.

Иск в суд

По фактам системных нарушений прав детей адвокаты PHR помогли несовершеннолетним обратиться в городской суд.

— «Даже при попытке воспользоваться своим правом на правосудие детям создавали препятствия в передаче доверенности адвокатам PHR.

Несмотря на эти барьеры, при поддержке PHR дети подали иск в суд, требуя рассмотрения нарушений их прав.

Кроме того, они требуют, чтобы государство осознало свою ответственность и разработало эффективные меры защиты детей в любой среде, а также обеспечило необходимую поддержку детям, пережившим насилие».

PHR также требует от Агентства выплаты значительной компенсации в пользу детей, а также признания незаконным решения о возвращении их в семью.

«Мы также настаиваем на переподготовке приемных родителей в рамках государственной программы, чтобы они были готовы работать с детьми, пережившими сексуальное насилие», — заявил адвокат.

Интересы детей в суде будут представлять адвокаты Тамар Габодзе и Тамар Капанадзе.

Юридическая поддержка осуществляется при содействии Шведской ассоциации RFSU.


Источник: «Netgazeti»
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