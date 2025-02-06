

Жертвы насилия – двое детей подали в суд на Агентство по вопросам опеки – PHR

06.02.2025 17:47





По информации «Партнерства за права человека» (PHR), дети, ставшие жертвами системного насилия, обратились в суд с иском против Агентства по вопросам опеки.



Тбилисский городской суд принял иск двух детей к рассмотрению.



По заявлению организации, предметом судебного разбирательства является системное нарушение прав детей со стороны Агентства по вопросам опеки.



История жертв насилия



«Общественности хорошо известна трагическая история 9-летней девочки с инвалидностью и ее брата.



Еще на стадии возбуждения уголовного дела Агентство по вопросам опеки отказалось передавать материалы, касающиеся ребенка, чтобы адвокаты PHR не имели возможности с ними ознакомиться.



Это был не единственный случай нарушения прав ребенка со стороны государства.



С 2022 года организация защищает несовершеннолетнего брата и сестру в рамках нескольких административных и уголовных дел. Нарушение их прав продолжилось даже после передачи в государственную опеку», — заявляет PHR.

Системные нарушения Агентства по вопросам опеки



По информации PHR, девочка подвергалась физическому и сексуальному насилию в семье. Из-за инвалидности ее заставляли просить милостыню на улице.



«При этом Агентству по вопросам опеки было известно о нарушениях прав детей со стороны родителей за три года до вмешательства. Однако, несмотря на это, детей сначала изъяли из семьи и поместили в государственную опеку, но через несколько месяцев вернули обратно.



При этом основания для изъятия детей из семьи никуда не исчезли.



Более того, через несколько месяцев после реинтеграции в дом переехал сожитель матери.



После возвращения детей в семью с ними работал социальный работник Агентства. Однако за три года Агентство так и не смогло выявить продолжающееся насилие в отношении несовершеннолетних.



Агентство заявляло, что в семье создана благоприятная среда для детей, и в течение трех лет продолжало реинтеграцию.



Государство не только не исполнило свой позитивный долг по защите детей от тяжких преступлений в семье, но даже после передачи в государственную опеку не смогло обеспечить им необходимые и достаточные услуги, а также предотвратить новые нарушения их прав.



В результате, находясь под опекой государства, дети, пережившие сексуальное насилие, подвергались давлению, связанному с их статусом жертв», — отмечает PHR.



Кроме того, организация выявила другие системные нарушения:

- После передачи в государственную опеку дети несколько раз меняли семьи;

- В их деле шесть раз сменился социальный работник.



PHR также указывает, что государственная программа по подготовке приемных родителей не включает обучение по вопросам взаимодействия с детьми, пережившими сексуальное насилие.



«Таким образом, система не готовит опекунов к работе с детьми, имеющими столь сложный травматический опыт», — заявляют в организации.



Иск в суд



По фактам системных нарушений прав детей адвокаты PHR помогли несовершеннолетним обратиться в городской суд.



— «Даже при попытке воспользоваться своим правом на правосудие детям создавали препятствия в передаче доверенности адвокатам PHR.



Несмотря на эти барьеры, при поддержке PHR дети подали иск в суд, требуя рассмотрения нарушений их прав.



Кроме того, они требуют, чтобы государство осознало свою ответственность и разработало эффективные меры защиты детей в любой среде, а также обеспечило необходимую поддержку детям, пережившим насилие».



PHR также требует от Агентства выплаты значительной компенсации в пользу детей, а также признания незаконным решения о возвращении их в семью.



«Мы также настаиваем на переподготовке приемных родителей в рамках государственной программы, чтобы они были готовы работать с детьми, пережившими сексуальное насилие», — заявил адвокат.



Интересы детей в суде будут представлять адвокаты Тамар Габодзе и Тамар Капанадзе.



Юридическая поддержка осуществляется при содействии Шведской ассоциации RFSU.





Источник: «Netgazeti»

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