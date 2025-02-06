

В Тбилиси задержаны трое студентов

06.02.2025 18:19





6 февраля на рассвете в Тбилиси были задержаны трое студентов — Ачи Гочиташвили, Лука Хизадзе и Георгий Барбакадзе. Их обвиняют в нарушении статьи 173 Административного кодекса, которая подразумевает неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов.



В Министерстве внутренних дел Грузии подтвердили Netgazeti эту информацию.



По словам адвоката Элгуджи Авсаджанашвили, задержанные обвиняются в нанесении граффити на стену, хотя один из них, Георгий Барбакадзе, только присутствовал на месте происшествия.



«Важным обстоятельством является то, что подготовка к деянию не является административно наказуемым деянием, наказуемо лишь само совершенное деяние. Если оставить это в стороне, то Георгий Барбакадзе был арестован просто за то, что находился на этой территории. Я призываю МВД предоставить доказательства того, что Георгий что-то писал на стене.



Что касается двух других человек, то они говорят, что, в отличие от 2 февраля, сегодня полиция не применяла к ним физическое насилие», — сообщил адвокат.







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