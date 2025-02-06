

Директор «Vivamed»: «Тревожная ситуация, всегда могут возникнуть осложнения»

06.02.2025 18:28





Как заявил клинический директор «Vivamed» Зураб Чхаидзе, по всей вероятности Мзия Амаглобели останется в их клинике сегодня и завтра. По его ловам, это необходимо для проведения дополнительных обследований.



В интервью телеканалу TV Pirveli, также указал, что столь длительная голодовка может привести к серьезным осложнениям здоровья, поэтому состояние Амаглобели оценивается как «тревожное».



«Возникла необходимость продолжить дополнительные исследования и провести консультацию с врачами. Получить рекомендации. Уже сделаны назначения, которые выполняются, и на которые она дала согласие, это нас очень радует.



Исследования в основном связаны с эффектом [который наносит] голод, он влияет на организм человека в целом, включая желудочно-кишечный тракт.



Сегодня, она останется с нами и, вероятно, завтра, чтобы продолжить исследования и быть под контролем.

Последствия столь длительного голодания сказываются на организме. Конечно, это тревожная ситуация, и всегда могут возникнуть какие-то осложнения», — сказал Чхаидзе в телефонном разговоре с телеканалом TV Pirveli.



Медиаменеджер Мзия Амаглобели голодает в знак протеста уже 26 дней. 4 февраля ее доставили в клинику на обследование. После проведения исследований, Амаглобели желает вернуться в тюрьму.







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