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Джо Уилсон: Результаты нелегитимных выборов в Грузии должны быть аннулированы
07.02.2025 10:50
Диктатура в Грузии была насаждена Путиным, результаты нелегитимных выборов в Грузии должны быть аннулированы, и мы можем в двухпартийном режиме начать работу по новым выборам,- указанное заявление в интервью France 24 сделал председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия).
По его утверждению, когда дело касается внешней политики, республиканцы и демократы работают вместе по существу.
«Не всегда, но у нас двухпартийное положение, у членов Палаты представителей и Сената, он состоит из двух палат, он - двухпартийный, мы работаем вместе, приблизительно в 90% случаев, когда дело не касается США [внутренней ситуации]. Опять же, мы работаем вместе, работаем для того, чтобы продвинуть нашу и концепцию Дональда Трампа “Мир через силу”. Мы хотим восстановить мир, который, по моему мнению, был сформирован Рональдом Рейганом, что означает нашу работу с союзниками по НАТО, Францией, в масштабах всего мира. В масштабах мира мы видим прогресс, и можем начать работу по свободным выборам в республике Грузия. К сожалению, там военным преступником Путиным была насаждена диктатура. Результаты нелегитимных выборов в Грузии должны быть аннулированы, но были хорошие выборы, когда Путина отвергли в Молдове, отвергли в Румынии»” – заявил Уилсон.
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