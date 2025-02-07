

Группа врачей при Народном защитнике навестит сегодня Мзию Амаглобели

07.02.2025 11:42





Группа врачей, созданная Народным защитником Грузии, сегодня войдет в клинику "Вивамед" к учредителю онлайн-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели.



Как заявил в беседе с агентством "Интерпрессньюс" врач Георгий Гвилия, группа была составлена из числа кандидатов, названных представителями Мзии Амаглобели, в консультации с ними, также были приняты во внимание проблемы с состоянием ее здоровья.



"Группа подготовит заключение и выдаст рекомендации, которые будут представлены Народному защитнику Грузии. На основании указанного заключения Народный защитник и его аппарат произведут дальнейшее правовое реагирование. Также, в рамках защиты особой категории защиты персональных данных, мы предоставим соответствующую информацию и общественности", - отметили в Аппарате Народного защитника Грузии.



Напомним, что Мзия Амаглобели проводит акцию голодовки уже 27 дней. В клинику "Вивамед" для проведения медицинских исследований она была переведена 3 дня назад.





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