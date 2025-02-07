|
|
|
Группа врачей при Народном защитнике навестит сегодня Мзию Амаглобели
07.02.2025 11:42
Группа врачей, созданная Народным защитником Грузии, сегодня войдет в клинику "Вивамед" к учредителю онлайн-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели.
Как заявил в беседе с агентством "Интерпрессньюс" врач Георгий Гвилия, группа была составлена из числа кандидатов, названных представителями Мзии Амаглобели, в консультации с ними, также были приняты во внимание проблемы с состоянием ее здоровья.
"Группа подготовит заключение и выдаст рекомендации, которые будут представлены Народному защитнику Грузии. На основании указанного заключения Народный защитник и его аппарат произведут дальнейшее правовое реагирование. Также, в рамках защиты особой категории защиты персональных данных, мы предоставим соответствующую информацию и общественности", - отметили в Аппарате Народного защитника Грузии.
Напомним, что Мзия Амаглобели проводит акцию голодовки уже 27 дней. В клинику "Вивамед" для проведения медицинских исследований она была переведена 3 дня назад.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна