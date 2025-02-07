

В 2024 году 20 тысяч человек лишились водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии - Изория

07.02.2025 11:50





За вождение в нетрезвом состоянии были лишены водительских прав около 20 тысяч человек в 2024 году. Об этом заявил директор «Партнерства по безопасности дорожного движения» Ираклий Изория.



По его словам, также участились случаи повторного вождения в нетрезвом виде, для устранения которых необходимо ужесточить правила.



«Если посмотреть статистику за 2024 год, то около 20 000 человек были лишены водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая, что уровень вождения в нетрезвом виде растет с каждым годом, государство вынуждено принимать определенные меры и использовать максимум мер для предотвращения роста таких случаев.



Кроме того, все более распространенным становится вторичное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Есть случаи, когда люди, чьи водительские права были приостановлены на год, снова садятся за руль. В таких случаях законодательство допускало административное задержание на срок до 15 суток. У нас была инициатива приостанавливать действие водительских прав впервые за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии вместо 6 месяцев на один год, а при выявлении факта вождения в состоянии сильного алкогольного опьянения — на 2 года.



«Мы поддержим все подобные инициативы, потому что уже много лет видим, что статистика не меняется, особенно с учетом того, что в Грузии принята Национальная стратегия безопасности дорожного движения, а в этой стратегии есть план: согласно плану на 2025 год, дорожно-транспортные происшествия должны сократиться как минимум на 20-25%, и останется один год, чтобы достичь максимального сокращения и гарантировать, что план действий не останется на бумаге», - сказал Ираклий Изория.



Напомним, что парламент Грузии 11-го созыва инициировал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые законодательный орган рассмотрит в ускоренном порядке. Согласно законопроекту, ужесточается подход к управлению транспортным средством в состоянии опьянения, в частности, увеличивается срок лишения водительских прав.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





