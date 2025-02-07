

Японские СМИ опубликовали статью о сыне грузинского олигарха Уте Иванишвили

07.02.2025 13:55





Японское издание Weekly Bunshun Online Edition опубликовало статью о сыне Бидзины Иванишвили Уте Иванишвили. Статья вышла под заголовком «Старший сын пропутинского диктатора замечен в Токио!».



По данным издания, незадолго до введения санкций Ута Иванишвили приобрел квартиру в центре Токио за 500 миллионов иен (3,5 миллиона долларов).



На статью первой обратила внимание грузинская платформа Studio Monitor.



В статье Бидзина Иванишвили упоминается как диктатор, который углубил связи с Россией, вверг Грузию в политический кризис и стал объектом экономических санкций. Однако его старший сын «по какой-то причине живет в Японии».



По данным издания, Ута Иванишвили живет в Японии роскошной жизнью и 27 июня прошлого года приобрел дом площадью 115 кв. м. (не в кредит). Квартира находится в элитном комплексе в центре Токио.



«Сын Иванишвили купил квартиру в июне, когда в Грузии были большие беспорядки. За этим в декабре последовали санкции США, что вызвало подозрения, что эта транзакция была частью схемы по уклонению от санкций», — рассказал японскому изданию эксперт.



Сам Ута Иванишвили рассказала журналисту издания Bunshun, что живет в Японии уже два с половиной года и работает дизайнером видеоигр. При этом Ута Иванишвили не отрицал, но и не подтвердил, что у него есть квартира в Токио.



Bunshun также пишет о встрече Уты Иванишвили с послом Грузии в Японии Теймуразом Лежава в ресторане в Токио. Издание указывает, что мужчины говорили на грузинском, а затем Лежава передал Иванишвили большую черную сумку.



Посол Теймураз Лежава отреагировал на статью с иронией. Он опубликовал свою фотографию с журналом Bunshun, закрывающим лицо, и написал: «Я думал, что это первый весенний бриз, но это оказалась пуля Bunshun».





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