

Гражданская активистка Нэнси Воланд рассказала о деталях обыска в ее доме

07.02.2025 14:12





Одна из лидеров Facebook-группы «Даитове», гражданская активистка Нэнси Воланд (Кристина Ботковели) 6 февраля опубликовала пост, в котором рассказала о пережитом обыске в ее доме.



— «Я долго сдерживалась, чтобы не говорить об этом, но сейчас хочу написать этот пост, а затем немного отстраниться от происходящего и отдохнуть. Это нужно, чтобы прийти в себя. Пусть никто не думает, что я остановлюсь. Понимаю — на мне лежит больше ответственности, чем я могу вынести, и боюсь, что не оправдаю ожидания многих.



Как вы знаете, мой дом обыскивают уже во второй раз, и сейчас я хочу рассказать детали, о которых я раньше не говорила.



Первое, что произошло: в мой дом вошли две женщины-полицейские, которые провели личный обыск. Это было первое психологическое насилие, когда мне сказали раздеться полностью. Да, я бывала у врача, но когда несправедливая система заставляет тебя раздеться, это гораздо болезненнее – чувствуешь жжение от несправедливости.



У меня дома были две старинные камеры 60-х годов, оставшиеся от дедушки, даже без пленки. Когда меня спросили, что это, ответила. Наверное, в моем голосе или в глазах они увидели особую привязанность – они сразу схватили их, чтобы сломить меня психологически еще сильнее.



Забрали и домашнюю камеру, через которую я наблюдала за своими питомцами, когда была на работе или на акции. Теперь все мои личные записи оказались в их руках.



Последний инцидент, о котором вы уже знаете, – это нападение на мою мать. Да, господин Георгий, формально вы «гражданин», потому что полицейский не говорит человеку: «Пойдем в участок, я не хочу делать что-то неприятное».



Господин Зура, я видела, как вам стало не по себе, когда я потеряла сознание. Возможно, в тот момент что-то вас задело. Но я знаю, что как только вы вышли из моего дома, вы тут же забыли, что мне пришлось пережить.



Девушка, я не помню твоего имени, но ты сказала мне, что знаешь мои рисунки и они тебе нравятся – и при этом другой рукой ты участвуешь в этом аду. Если ты «своя», подай мне другой знак, возможно, тогда что-то изменится.



После этого началась пропагандистская атака против меня – даже не буду комментировать это, все все видели.



Во второй раз у меня изъяли технику, которая критически важна для моего финансового положения – и они прекрасно это знали. Теперь забрали мой компьютер, где хранятся все мои рисунки и проект, над которым я работала.



К счастью, вокруг меня потрясающие люди, и я благодарна каждому, кто позаботился обо мне в этом аспекте. Я обязательно вам это верну – может, не материально, но верну обязательно.



В итоге считаю – и всегда говорила – что ответственность должны разделить все. У каждого должна быть своя роль в этом процессе – та, которую он может выполнить. Я сделала все возможное и даже больше на каждом этапе.



Теперь против меня возбуждено уголовное дело, и это безумие несправедливости доводит меня до крайности.



Если вы придете в третий раз, я заранее оставлю все открытым – так, как вы оставляете мой дом после обысков.



Прошу прощения за этот эгоцентричный пост, но я знаю, что каждая история важна, даже если масштабы страданий у всех разные. Каждый человек, переживший насилие, кладет еще один кирпич в борьбу.



Я хочу, чтобы мы снова были едины, как в апреле. Но самая большая победа системы – это то, что она сумела нас разделить. Месяцами я была жертвой безумной клеветы со стороны своих же соратников.



Мне просто повезло, что у меня потрясающие друзья и семья.



Я скоро вернусь – и буду сильнее, чем когда-либо. Я пережила в жизни многое, и это не станет исключением.



А пока прошу вас заменить меня на какое-то время», – написала Нэнси Воланд.



1 февраля полиция вторично провела обыск в доме Нэнси Воланд. По мнению юристов, следственные действия были проведены с грубыми процессуальными нарушениями.





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