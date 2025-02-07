

SJC: Состояние Афгана Садыгова ухудшилось

07.02.2025 14:20





По данным Центра социальной справедливости (SJC), состояние голодающего Афгана Садыгова ухудшилось и он несколько часов находился без сознания.



2 февраля 2025 года после длительной голодовки Афган Садыгов объявил абсолютную голодовку и отказался принимать воду. Радикальное решение журналиста было вызвано решением суда продлить срок его предварительного заключения на 3 месяца, несмотря на то, что Европейский суд по правам человека вынес временное решение, запрещающее экстрадицию азербайджанского журналиста.



«5 февраля состояние здоровья Афгана Садыгова ухудшилось и он несколько часов находился без сознания. Благодаря вмешательству врачей Лечебно-профилактического учреждения № 18 для обвиняемых и осужденных его удалось вывести из критического состояния, на данном этапе его состояние стабильное.



6 февраля по просьбе семьи и рекомендации адвокатов Афган Садыгов согласился принимать воду, но продолжает голодовку.



Афган Садыгов голодает уже 142 дня в Лечебно-профилактическом учреждении № 18 для обвиняемых и осужденных, состояние его здоровья крайне тяжелое. В настоящее время его вес составляет 56 килограммов, с момента ареста он похудел более чем на 40 килограммов. По словам врачей исправительного учреждения, ущерб его здоровью после длительной голодовки может оказаться необратимым.



Афган Садыгов начал голодовку 21 сентября 2024 года в ответ на несправедливое обращение в тюрьме и решения двух авторитарных правительств. На 17-й день голодовки его здоровье настолько ухудшилось, что его перевели в лечебное учреждение № 18, где он находится и по сей день.



Состояние здоровья Афгана Садыгова осложняется еще и тем, что в 2020 году, после второго незаконного ареста в Азербайджане, когда его приговорили к 7 годам лишения свободы, он объявил голодовку, которая длилась 242 дня. В этот период его здоровье настолько ухудшилось, что возникла необходимость в длительной реабилитации и лечении за рубежом.



Центр социальной справедливости продолжает защищать интересы Афгана Садыгова и будет периодически предоставлять общественности обновленную информацию о его состоянии и ходе рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека», — говорится в заявлении Центра социальной справедливости.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





