

На 73-ый день непрерывного протеста в Тбилиси и регионах запланировано проведение нескольких акций

08.02.2025 12:52





8 февраля, на 73-ый день непрерывного протеста, в Тбилиси и регионах запланировано проведение нескольких акций.В частности, в 12:30 по местному времени, в Тбилиси состоится учредительный съезд Общественной ассамблеи Грузии (Theatre Factory 42);



В 19:00 - протест у здания Общественного вещателя Грузии;



Также на 19:00 запланирован марш от 1-го корпуса ТГУ до площади Свободы;



В 20:00 - акция у здания парламента Грузии;



Что касается регионов, в Гори, перед зданием Городского собрания, в 17:00 пройдет акция под названием - "Освобождение узников режима и назначение повторных выборов!";



В Ахалцихе, в 18:00, у памятника Шота Руставели - "Нет русскому режиму!";



В Батуми, в 19:00, у здания Конституционного суда - "На службе Родине!";



В Зугдиди, в 18:00, у Окружной администрации, "Борьба до победы!";



В Телави, в 18:00, перед зданием Мэрии, "Непрерывный протест в Телави";



В Кутаиси, в 18:00, "Марш членов семей эмигрантов!" от Белого моста, а в 19:00 – Протестный манифест "Нового театра";



В Хашури, в 18:00, у "Библус" акция "Огонь олигархии!";



В Гурджаани, в 15:00, акция протеста у здания Мэрии.





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