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Сегодня состоится открытие Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля «Бакуриани 2025»
09.02.2025 11:35
Сегодня состоится официальное открытие Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля «Бакуриани 2025». Прямые трансляции соревнований смотрите на Первом канале Грузии — «Спорт».
Фестиваль продлится с 9 по 16 февраля и пройдет в Бакуриани, Тбилиси и Батуми.
Грузия – восьмая страна в Европе, где проводились как летние, так и зимние Европейские юношеские олимпийские фестивали.
В период Игр Грузию посетят более 2000 гостей и около 1000 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по восьми видам зимнего спорта.
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