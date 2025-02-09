

Сегодня состоится открытие Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля «Бакуриани 2025»

09.02.2025 11:35





Сегодня состоится официальное открытие Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля «Бакуриани 2025». Прямые трансляции соревнований смотрите на Первом канале Грузии — «Спорт».



Фестиваль продлится с 9 по 16 февраля и пройдет в Бакуриани, Тбилиси и Батуми.



Грузия – восьмая страна в Европе, где проводились как летние, так и зимние Европейские юношеские олимпийские фестивали.

В период Игр Грузию посетят более 2000 гостей и около 1000 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по восьми видам зимнего спорта.







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