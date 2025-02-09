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Директор клиники «Вивамед»: Состояние Мзии Амаглобели остается прежним
09.02.2025 18:32
По словам клинического директора клиники «Вивамед» Зураба Чхаидзе, состояние здоровья основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели остается прежним, проводятся повторные лабораторные исследования.
Как отметил Чхаидзе, Мзия Амаглобели учитывает рекомендации врачей.
«Состояние [здоровья] Мзии Амаглобели остается прежним. Жизненные параметры остаются в пределах нормы, Мзия Амаглобели находится под медицинским мониторингом. Она выполняет рекомендации, которые даны врачами. Ей также проводятся дополнительные, повторные лабораторные исследования», — сказал Чхаидзе.
Для справки, изначально Мзия Амаглобели была переведена из пенитенциарного учреждения в клинику «Вивамед» для проведения медицинских исследований. Мзия Амаглобели голодает уже 29 дней.
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