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Оппозиционные активисты Ника Нарсия и Георгий Мумладзе оштрафованы по новому репрессивному закону
09.02.2025 19:15
Оппозиционные активисты Ника Нарсия и Георгий Мумладзе заявляют, что с утра были оштрафованы по новому репрессивному закону, согласно которому штрафы за перекрытие дорог теперь выписывают сами полицейские. По их словам, правоохранители прибыли к ним домой на рассвете, одному в Марнеули, другому – в Церовани, и вручили штрафные квитанции на 5000 лари.
«Они постучали в дверь в 8 утра, я подумал, что это обыск»
Ника Нарсия описывает, как полицейские прибыли к нему домой рано утром:
— «В 08:00 утра громкий стук в дверь. Я проснулся. Мы с женой и восьмимесячной дочкой Тасо живем в Церовани, откуда я каждый день езжу на протесты. В первую секунду я подумал, что мой пес, возможно, перепрыгнул через забор и кого-то напугал. Он не агрессивный, но выглядит грозно и иногда сбегает.
Открываю дверь – передо мной три полицейских, еще несколько человек контролируют периметр. В полусонном состоянии я прокручиваю варианты: обыск? арест? Опять придется спать в тюремной камере на жёстких нарах, от которых у меня тогда сплющились ребра? Сколько лет не увижу жену и ребенка?
Но вдруг они вытаскивают протокол и говорят: «Господин Николоз, вы оштрафованы на 5000 лари. Подпишите, чтобы мы зафиксировали вручение. У вас есть 10 дней на обжалование».
Вот так МВД исполнило указание Сирадзе. Теперь суды им не нужны – МВД задерживает, обвиняет и „судит“ нас самостоятельно. Первым, кого наказали по этому закону, оказался я.
Я будто попал в фильм «Покаяние», где стук в дверь всегда означает несчастье. Посмотрим, что будет дальше. Но они должны понимать – из тюрьмы я вышел только сильнее, и если придется, выйду снова. Сегодня нас должно быть еще больше на проспекте Руставели», – написал Ника Нарсия.
«Восемь полицейских пришли ко мне»
Георгий Мумладзе также описал, как полиция прибыла к нему утром:
— «В 08:25 во дворе начали лаять собаки. В 08:30 звонок с неизвестного номера – „Мы из полиции“. Я выглянул в окно – две Škoda, семь человек в форме.
Моя мать открыла ворота, во двор зашли двое.
– Что вам нужно? – спрашиваю.
– Мы должны вручить вам документы.
– Какие документы?
– 7 февраля вы перекрывали проспект Руставели. Мы составили протокол о нарушении по статье 174.1, часть 5 Административного кодекса.
– Понятно. Теперь покиньте мою частную территорию.
– Мы оставим вам протокол.
– Не надо, пришлите по почте.
– Почему не хотите взять?
– Потому что я вам не доверяю. А теперь уходите».**
Они ушли. Новый «закон» вступил в силу 7 февраля – теперь штраф выписывает полиция, а ты потом сам должен его оспаривать в суде. И, конечно, первыми «нарушителями» по новому закону оказались мы.
Они прекрасно знают, к кому пришли. Мы сильно раздражаем их, но они стараются не показывать этого. Это часть их тактики. Сегодня увидимся на Руставели. Грузия победит», – пишет Георгий Мумладзе у себя в Facebook.
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