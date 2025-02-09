

Оппозиционные активисты Ника Нарсия и Георгий Мумладзе оштрафованы по новому репрессивному закону

09.02.2025 19:15





Оппозиционные активисты Ника Нарсия и Георгий Мумладзе заявляют, что с утра были оштрафованы по новому репрессивному закону, согласно которому штрафы за перекрытие дорог теперь выписывают сами полицейские. По их словам, правоохранители прибыли к ним домой на рассвете, одному в Марнеули, другому – в Церовани, и вручили штрафные квитанции на 5000 лари.



«Они постучали в дверь в 8 утра, я подумал, что это обыск»



Ника Нарсия описывает, как полицейские прибыли к нему домой рано утром:



— «В 08:00 утра громкий стук в дверь. Я проснулся. Мы с женой и восьмимесячной дочкой Тасо живем в Церовани, откуда я каждый день езжу на протесты. В первую секунду я подумал, что мой пес, возможно, перепрыгнул через забор и кого-то напугал. Он не агрессивный, но выглядит грозно и иногда сбегает.



Открываю дверь – передо мной три полицейских, еще несколько человек контролируют периметр. В полусонном состоянии я прокручиваю варианты: обыск? арест? Опять придется спать в тюремной камере на жёстких нарах, от которых у меня тогда сплющились ребра? Сколько лет не увижу жену и ребенка?



Но вдруг они вытаскивают протокол и говорят: «Господин Николоз, вы оштрафованы на 5000 лари. Подпишите, чтобы мы зафиксировали вручение. У вас есть 10 дней на обжалование».



Вот так МВД исполнило указание Сирадзе. Теперь суды им не нужны – МВД задерживает, обвиняет и „судит“ нас самостоятельно. Первым, кого наказали по этому закону, оказался я.



Я будто попал в фильм «Покаяние», где стук в дверь всегда означает несчастье. Посмотрим, что будет дальше. Но они должны понимать – из тюрьмы я вышел только сильнее, и если придется, выйду снова. Сегодня нас должно быть еще больше на проспекте Руставели», – написал Ника Нарсия.



«Восемь полицейских пришли ко мне»



Георгий Мумладзе также описал, как полиция прибыла к нему утром:



— «В 08:25 во дворе начали лаять собаки. В 08:30 звонок с неизвестного номера – „Мы из полиции“. Я выглянул в окно – две Škoda, семь человек в форме.



Моя мать открыла ворота, во двор зашли двое.



– Что вам нужно? – спрашиваю.



– Мы должны вручить вам документы.



– Какие документы?



– 7 февраля вы перекрывали проспект Руставели. Мы составили протокол о нарушении по статье 174.1, часть 5 Административного кодекса.



– Понятно. Теперь покиньте мою частную территорию.



– Мы оставим вам протокол.



– Не надо, пришлите по почте.



– Почему не хотите взять?



– Потому что я вам не доверяю. А теперь уходите».**



Они ушли. Новый «закон» вступил в силу 7 февраля – теперь штраф выписывает полиция, а ты потом сам должен его оспаривать в суде. И, конечно, первыми «нарушителями» по новому закону оказались мы.



Они прекрасно знают, к кому пришли. Мы сильно раздражаем их, но они стараются не показывать этого. Это часть их тактики. Сегодня увидимся на Руставели. Грузия победит», – пишет Георгий Мумладзе у себя в Facebook.







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