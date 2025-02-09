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Протестующие перекрыли дорогу на проспекте Руставели - день 74-ый


09.02.2025   22:49


Возобновилась акция протеста у парламента — протестующие перекрыли автомобильную дорогу на проспекте Руставели.

Демонстранты скандируют: «Освободить узников режима», «огонь олигархии».

На 74-й день протеста митингующие собрались перед зданием законодательного органа с неизменными требованиями — назначить новые выборы и освободить задержанных во время протестов.

Ранее по определенному периметру проспекта Руставели стоял кордон правоохранителей.


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