

Протестующие перекрыли дорогу на проспекте Руставели - день 74-ый

09.02.2025 22:49





Возобновилась акция протеста у парламента — протестующие перекрыли автомобильную дорогу на проспекте Руставели.



Демонстранты скандируют: «Освободить узников режима», «огонь олигархии».



На 74-й день протеста митингующие собрались перед зданием законодательного органа с неизменными требованиями — назначить новые выборы и освободить задержанных во время протестов.



Ранее по определенному периметру проспекта Руставели стоял кордон правоохранителей.





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