

Позиция Мзии Амаглобели неизменна, она требует возвращения в тюрьму - глава АМЮГ

10.02.2025 12:54





По словам главы Ассоциации молодых юристов Грузии Ноны Курдованидзе, основательница «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели сегодня пройдет дополнительные медицинские исследования. Как пояснила Курдованидзе журналистам после посещения Амаглобели, позиция Мзии Амаглобели не изменилась, и она хочет вернуться в тюрьму.



«Мзия Амаглобели голодает сегодня уже 30 дней. Она продолжает полную голодовку и остается здесь [в «Вивамеде»] для проведения дополнительных исследований. Однако ее позиция остается неизменной - она требует, чтобы ее вернули обратно в тюрьму. Если будут проведены все необходимые обследования, ее позиция, что ее больше не должны оставлять здесь [в «Вивамеде»] и должны перевести обратно в тюрьму. Разумеется, решение в связи с этим должно приниматься на основании результатов медицинских исследований. В данном случае решающими будут медицинские показания. Согласно имеющейся у нее информации, на сегодня запланировано проведение дополнительного исследования, после чего будет решено, каким будет решение о ее переводе.



Конечно, Мзия Амаглобели физически слаба фоне 30 дней голодовки, но, по ее словам, она чувствует себя сравнительно лучше, чем несколько дней назад, поэтому думает, что ее возвращение возможно. Однако, повторяю, решение должно быть принято на основании медицинских анализов, а не просто ее личного желания (вернуться). Важно, какими будут медицинские показания. Мзия Амаглобели может физически передвигаться, говорит как обычно, и в этом плане у нее нет каких-то проблем», - заявила Курдованидзе.



По словам Курдованидзе, представитель Народного защитника периодически навещает Мзию Амаглобели как в тюрьме, так и в «Вивамеде».





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