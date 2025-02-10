

Создана Общественная ассамблея в целях разрешения политического кризиса

10.02.2025 13:38





8 февраля в здании «Театра-мастерской 42» состоялся учредительный съезд Общественной ассамблеи Грузии. Целью ассамблеи является содействие мирному и стратегическому разрешению существующего в стране кризиса и возвращение страны на путь демократической республики, конституционного государства и европейской интеграции.



2000 граждан и более 20 социальных групп объединились, как они говорят, для защиты европейских ценностей. Члены получат возможность присоединиться к специализированным рабочим группам, что позволит им участвовать в обсуждениях и усиливать общественное давление по важным вопросам. Любой желающий присоединиться к ассамблее может сделать это, подписав Устав Учредительного съезда ассамблеи.



Согласно Уставу, целью ассамблеи является содействие «развитию устойчивой демократической системы, которая в будущем максимально предотвратит захват власти и обеспечит суверенитет граждан».



«Считаем критически важным как можно скорее провести новые, справедливые и свободные выборы, которые действительно отразят волю граждан Грузии, немедленно прекратить насилие в отношении мирных протестов и освободить несправедливо задержанных во время протестов», — говорится в уставе.



«Осознавая, что для достижения этих целей необходимы широкий общественный консенсус, координация между различными политическими партиями и группами интересов, а также наличие устойчивого механизма сотрудничества, мы создаем платформу для общественно-политического сотрудничества — Общественную ассамблею Грузии, которая, в свою очередь, основана на наследии Грузинского национального конгресса 1917 года», — говорится в уставе.



Уже 74 дня в Грузии проходят непрерывные акции протеста, в которых участвуют люди разных профессий и политических взглядов. Особую активность проявляют представители сферы искусства. 23 января грузинские актеры провели акцию протеста в Театре имени Васо Абашидзе, где актеры объявили забастовку после ареста своего коллеги Андро Чичинадзе — они опубликовали манифест и заявили, что намерены проводить встречи с гражданами и кампанию за свободу по всей стране.



Civil Georgia

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