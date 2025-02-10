

Мзия Амаглобели проходит дополнительные обследования

10.02.2025 13:43





Мзия Амаглобели, основатель и директор интернет изданий «Нетгазети» и «Батумелеби», проводит голодовку уже 30 дней. Как сообщила одна из её адвокатов, председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе, з30-й день голодовки - Мзия Амаглобели проходит дополнительные обследования. Нона Курдованидзе посетила клинику «Вивамед», где находится Амаглобели, утром 10 февраля.



«Она продолжает соблюдать полную голодовку и остается для проведения дополнительных обследований. Её позиция неизменна, она требует вернуть её, хотя, конечно, решение обо всем этом должно приниматься на основе результатов медицинских исследований, а не только по её желанию. В данном случае решающим фактором, конечно, будет то, какими будут медицинские показатели», — заявила адвокат.



Мзия Амаглобели, которой грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за пощечину полицейскому, многие коллеги, правозащитные организации и политики в Грузии и за рубежом считают политической заключенной.





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