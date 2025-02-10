

Всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе проведет концерт на Руставели

10.02.2025 14:12





По сообщению Publika, на 70-й день рождения Бурчуладзе (12 февраля) пройдет марш от Филармонии до парламента, а по пути у Театра оперы и балета участников ожидает «удивительное представление».



Коллега Бурчуладзе, пианистка Нино Жваниа, отметила, что театр отказал в выделении зала для проведения концерта.



Цитата. «Ведущие театры опера всего мира соревновались, кто же проведет концерт в честь 70-летия Пааты Бурчуладзе. Он всем отказал, ибо хотел провести его у себя на родине. Театр оперы и балета не выделил зал величайшему грузинскому певцу всех времен.



Но мы-то с вами знаем, что для нас представляет Паата Бурчуладзе. Поэтому сами отметит его юбилей, в актуальном для сегодняшнего дня стиле! Ждем 12 февраля у Филармонии. Вместе пройдем до Руставели, но остановимся у оперы и уделим время музыку! Вас ждет удивительное представление», — сообщила Жваниа.



Паата Бурчуладзе. Известный грузинский оперный певец. Участвовал со своей партией в парламентских выборах 2016 года, но не добился успеха. Находится в оппозиции к «Грузинской мечте». В декабре организовал протест дедушек и бабушек против полицейского насилия.





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