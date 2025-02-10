

Кезерашвили передает 26% акций телекомпании «Формула» гендиректору канала

10.02.2025 17:56





Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили передаст 26% акций телекомпании «Формула» генеральному директору канала и владельцу 12,25% акций Зурабу Гумбаридзе за символическую цену в 1 лари. Об этом сообщает издание Mediachecker.



6 февраля между сторонами был подписан договор купли-продажи, в котором указано, что «получатель доли уплатил передающему долю лицу символическую сумму в размере 1,00 (одного) лари в обмен на покупку/приобретение доли, принадлежащей передающему долю лицу, в порядке, предусмотренном настоящим договором».



Гумбаридзе 7 февраля обратился в Государственный реестр с просьбой зарегистрировать изменения в данных канала, однако реестр приостановил процесс регистрации и потребовал предоставить дополнительную документацию.





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