

SJC публикует информацию о состоянии здоровья азербайджанского журналиста Афгана Садыгова

10.02.2025 21:12





Центр социального правосудия (SJC) публикует актуальную информацию о состоянии здоровья азербайджанского журналиста и редактора Афгана Садыгова.



Согласно данным организации, Афган Садыгов уже 143 дня находится в голодовке, и его состояние крайне тревожное.



«2 февраля 2025 года, после продолжительной голодовки, Афган Садыгов объявил о сухой голодовке и отказался от приема воды. Причиной столь радикального решения стало продление его предварительного заключения на три месяца, несмотря на то, что ЕСПЧ принял временную меру, запрещающую его экстрадицию в Азербайджан.



6 февраля, по просьбе семьи и по рекомендации адвокатов, Афган Садыгов согласился принимать воду. Однако на данный момент он в знак протеста вновь отказывается как от воды, так и от необходимых организму добавок, которые ранее периодически вводились ему внутривенно с его согласия.



Афган Садыгов уже 143 дня продолжает голодовку, и его состояние вызывает серьезные опасения. В настоящий момент его вес составляет 56 кг, что более чем на 40 кг меньше, чем до ареста. По оценкам врачей пенитенциарного учреждения, после столь продолжительной голодовки вред, нанесенный его здоровью, может оказаться необратимым.



Ситуацию осложняет и тот факт, что после незаконного повторного ареста в Азербайджане в 2020 году, когда ему был вынесен приговор к 7 годам заключения, Афган Садыгов уже держал голодовку в течение 242 дней. В тот период его состояние настолько ухудшилось, что потребовалась длительная реабилитация и лечение за границей», — говорится в заявлении.



SJC призывает Народного Защитника Грузии:



- Создать специальную мультидисциплинарную комиссию, которая будет регулярно мониторить состояние Афгана Садыгова, а также усилить процесс медиации государства с заключенным и обеспечить ему психосоциальную поддержку.



Также центр обращается к министру юстиции Грузии Анри Оханашвили:



- «Исходя из крайне тяжелого состояния Афгана Садыгова, а также сути и духа решения Европейского суда, принять индивидуальное решение об отказе в его экстрадиции в Азербайджан, что позволяет закон Грузии «О международном сотрудничестве в уголовной сфере»».





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